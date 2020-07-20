Рубль після вихідних трохи подорожчав. Курс російської нацвалюти на 20 липня

На початку тижня, 20 липня, в обмінних пунктах київських банків середній курс продажу готівкового рубля у порівнянні з п'ятницею, 17 липня, не зазнав змін та становить 3,34 гривні за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу в понеділок підвищився на 2 копійки в порівнянні з п'ятницею і становить 3,93 гривені за 10 рублів.

Курс рубля в обмінних пунктах київських банках станом на 20 липня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,34 3,93 Максимальний 3,77 5,00 Мінімальний 2,30 3,79

Як повідомляли Українські Новини, на сьогодні курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився на 8,54 коп. до 27,5609 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 7,83 коп. до 27,2609 UAH/USD.

Також Національний банк України встановлюваний ним офіційний курс гривні на 20 липня знизив на 8,68 коп. до 27,3606 UAH/USD.

Тим часом міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що причин для девальвації гривні немає – він не бачить підстав для зниження курсу гривні до долара найближчим часом, незважаючи на передбачений в бюджеті нижчий курс, ніж фактичний.