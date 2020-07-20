підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Рубль після вихідних трохи подорожчав. Курс російської нацвалюти на 20 липня
20 липня 2020, понеділок, 11:04 7
Економіка 2020-07-20T12:15:02+03:00
Українські Новини
Рубль після вихідних трохи подорожчав. Курс російської нацвалюти на 20 липня

Рубль після вихідних трохи подорожчав. Курс російської нацвалюти на 20 липня

Анна Рудык
курс рубля, курс рубля в Україні, курс рубля в Києві, Курс рубля до гривні
Курс рубля. Фото: pixabay.com
Курс рубля. Фото: pixabay.com

На початку тижня, 20 липня, в обмінних пунктах київських банків середній курс продажу готівкового рубля у порівнянні з п'ятницею, 17 липня, не зазнав змін та становить 3,34 гривні за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу в понеділок підвищився на 2 копійки в порівнянні з п'ятницею і становить 3,93 гривені за 10 рублів.

Курс рубля в обмінних пунктах київських банках станом на 20 липня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,34 3,93
Максимальний 3,77 5,00
Мінімальний 2,30 3,79

Як повідомляли Українські Новини, на сьогодні курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився на 8,54 коп. до 27,5609 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 7,83 коп. до 27,2609 UAH/USD.

Також Національний банк України встановлюваний ним офіційний курс гривні на 20 липня знизив на 8,68 коп. до 27,3606 UAH/USD.

Тим часом міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що причин для девальвації гривні немає – він не бачить підстав для зниження курсу гривні до долара найближчим часом, незважаючи на передбачений в бюджеті нижчий курс, ніж фактичний.

Більше новин про: курс рубля курс рубля в Україні курс рубля в Києві Курс рубля до гривні

Офіційна гривня просіла. Курс НБУ на 20 липня...
Рубль після падіння трохи подорожчав. Курс російсь...
Рубль після вихідних дещо просів. Курс російської ...
Рубль в кінці робочого тижня просів. Курс російськ...
У Києві зменшується кількість нових випадків коронавірусу
Київ та 8 областей не відповідають критеріям пом'якшення карантину
Новини
Обшук. Фото:
"Маски-шоу на Миколаївщині", - "Наш край" заявив про тиск влади на політичних опонентів 12:29 Фото
У Києві зменшується кількість нових випадків коронавірусу 11:56
Київ та 8 областей не відповідають критеріям пом'якшення карантину 11:50
Долар на міжбанку продовжує суттєво дорожчати 11:42
Микола Канішевський. Фото: Facebook
Відомий медіаменеджер і телеведучий повернувся в ефір після 15-річної перерви 11:31 Фото
більше новин
Нардеп звинуватив Ігоря Мірошниченка у вимаганні грошей у забудовників 09:30
Суд Барселони двічі підтвердив законність іспанських інвестицій Степана Черновецького 10:16
Ми зробили все, щоб захистити одеситів від простою Delfi, - Труханів 17:28
Іноземні структури хочуть отримати контроль над судовою реформою, - юрист 08:37
Пірати захопили танкер з шістьма українцями біля берегів Нігерії 18:30
більше новин
Пожежа в Затоці. Фото: прес-служба ДСНС
У курортній Затоці горіли дві бази відпочинку. Постраждала одна людина 09:16
У підстанції "швидкої" в Бердянську спалах коронавірусу: захворіли десять медиків 17:42
"Слузі народу" Третьяковій не вистачає 35 тисяч гривень зарплати 23:39
Підстав для девальвації гривні немає, — міністр фінансів Марченко 10:23
Долар продовжить зростати. Аналітик спрогнозував курс на найближчий тиждень 08:41
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok