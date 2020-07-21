Долар підскочив до 27,6. НБУ встановив офіційний курс валют на вівторок

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 21 липня, на 24,05 коп. до 27,6011 UAH/USD після того, як в попередній торговий день знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 20 липня, на 8,68 коп. до 27,3606 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Офіційні курси гривні до іноземних валют до гривні на вівторок, 21 липня:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 34,8698 1 долар США 27,6011 1 швейцарський франк 29,4365 10 ієн 2,5773 10 російських рублів 3,8595 1 євро 31,5908

Як повідомляли Українські Новини, у понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 17 липня на 8,54 коп. до 27,5609 UAH/USD, курс купівлі – підвищився на 7,83 коп. до 27,2609 UAH/USD.

Також курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в п'ятницю на 9 коп. в понеділок знизився на 19 коп. до 27,61 UAH/USD.

Тим часом, аналітики радять не поспішати з продажем доларів, оскільки очікують подальшої поступової девальвації гривні після зміни глави Нацбанку до 28 грн/долар.