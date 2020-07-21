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21 липня 2020, вівторок, 05:00 8
Фінанси 2020-07-21T09:00:02+03:00
Українські Новини
Долар підскочив до 27,6. НБУ встановив офіційний курс валют на вівторок

Долар підскочив до 27,6. НБУ встановив офіційний курс валют на вівторок

Надежда Комендантова
Курс валют, Курс НБУ, курс долара, курс євро, обмін валют, курс гривні до долара
Гривня.
Гривня.

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 21 липня, на 24,05 коп. до 27,6011 UAH/USD після того, як в попередній торговий день знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 20 липня, на 8,68 коп. до 27,3606 UAH/USD. 

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Офіційні курси гривні до іноземних валют до гривні на вівторок, 21 липня:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 34,8698
1 долар США 27,6011
1 швейцарський франк 29,4365
10 ієн 2,5773
10 російських рублів 3,8595
1 євро 31,5908

Як повідомляли Українські Новини, у понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 17 липня на 8,54 коп. до 27,5609 UAH/USD, курс купівлі – підвищився на 7,83 коп. до 27,2609 UAH/USD.

Також курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в п'ятницю на 9 коп. в понеділок знизився на 19 коп. до 27,61 UAH/USD.

Тим часом, аналітики радять не поспішати з продажем доларів, оскільки очікують подальшої поступової девальвації гривні після зміни глави Нацбанку до 28 грн/долар.

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