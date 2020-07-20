Глава НБУ Шевченко розповів про коливання курсу гривні на міжбанку

Національний банк не бачить різких коливань курсу гривні для інтервенцій на міжбанку.

Про це голова Національного банку Кирило Шевченко, якого Верховна рада призначила на посаду 16 липня, повідомив під час пресконференції, передають Українські Новини.

"Почнемо з курсу. Ми не бачимо ніяких розмірів курсу, для того щоб НБУ мав реагувати на такі коливання. В кінці дня ми побачили тренд з курсом в бік зміцнення", - сказав Шевченко.

Раніше глава НБУ Шевченко зазначав, що має намір продовжувати політику НБУ щодо зниження процентних ставок.

Також новий глава НБУ назвав пріоритети в роботі: відновлення кредитування і зниження поганих кредитів.

Як повідомляли Українські Новини, Шевченко зазначає, що НБУ має обмежити використання банками довгострокових цінних паперів замість кредитування підприємств.

Також Національний банк переводить частину співробітників на трудові контракти, щоб новий голова не зміг їх звільнити.

Раніше Українські Новини писали, хто такий Кирило Шевченко якого Зеленський пропонував призначити головою НБУ замість Якова Смолія, який пішов у відставку.