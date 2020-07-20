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20 липня 2020, понеділок, 05:00 5
Фінанси 2020-07-20T05:15:01+03:00
Українські Новини
Долар продовжує рости в ціні. Офіційний курс валют на понеділок

Долар продовжує рости в ціні. Офіційний курс валют на понеділок

Елена Новикова
Курс валют, Курс, Курс НБУ, курс гривні
Офіційний курс гривні на понеділок
Офіційний курс гривні на понеділок

Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 20 липня, на 8,68 коп. до 27,3606 UAH/USD.

Про це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 17-19 липня, на 15,48 коп. до 27,2738 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офійний курс
1 фунт стерлінгів 34,3075
1 долар США 27,3606
1 швейцарський франк 29,0900
10 єн 2,5524
10 російських рублів 3,8167
1 євро 31,2554

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився липня на 15,01 коп. до 27,4561 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 11,18 коп. до 27,1564 UAH/USD.

Раніше повідомлялося про те, що курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в четвер на 17 коп. у п'ятницю знизився на 9 коп. до 27,42 UAH/USD.

Крім того, аналітики радять не поспішати з продажем доларів, оскільки очікують подальшої поступової девальвації гривні після зміни глави Нацбанку до 28 грн/долар.

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