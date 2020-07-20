Долар продовжує рости в ціні. Офіційний курс валют на понеділок

Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 20 липня, на 8,68 коп. до 27,3606 UAH/USD.

Про це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 17-19 липня, на 15,48 коп. до 27,2738 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офійний курс 1 фунт стерлінгів 34,3075 1 долар США 27,3606 1 швейцарський франк 29,0900 10 єн 2,5524 10 російських рублів 3,8167 1 євро 31,2554

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився липня на 15,01 коп. до 27,4561 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 11,18 коп. до 27,1564 UAH/USD.

Раніше повідомлялося про те, що курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в четвер на 17 коп. у п'ятницю знизився на 9 коп. до 27,42 UAH/USD.

Крім того, аналітики радять не поспішати з продажем доларів, оскільки очікують подальшої поступової девальвації гривні після зміни глави Нацбанку до 28 грн/долар.