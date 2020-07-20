Долар продовжує рости в ціні. Офіційний курс валют на понеділок

Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 20 липня, на 8,68 коп. до 27,3606 UAH\/USD. Про це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини. У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 17-19 липня, на 15,48 коп. до 27,2738 UAH\/USD. Офіційні курси гривні до іноземних валют: Офійний курс 1 фунт стерлінгів 34,3075 1 долар США 27,3606 1 швейцарський франк 29,0900 10 єн 2,5524 10 російських рублів 3,8167 1 євро 31,2554 Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився липня на 15,01 коп. до 27,4561 UAH\/USD, курс купівлі підвищився на 11,18 коп. до 27,1564 UAH\/USD. Раніше повідомлялося про те, що курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в четвер на 17 коп. у п'ятницю знизився на 9 коп. до 27,42 UAH\/USD. Крім того, аналітики радять не поспішати з продажем доларів, оскільки очікують подальшої поступової девальвації гривні після зміни глави Нацбанку до 28 грн\/долар.