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20.07.20 14:30 Пресс-конференция: "Правда о ситуации вокруг Окружного админсуда Киева - борьба с коррупцией или давление на судебную ветвь власти?"

20 липня 2020, понеділок, 14:22 5
Суспільство 2020-07-20T14:36:52+03:00
Українські Новини
Мендель розповіла про свого бойфренда. Він політик, але працює не в Офісі Президента

Мендель розповіла про свого бойфренда. Він політик, але працює не в Офісі Президента

Кира Молчанова
Володимир Зеленський, Юлія Мендель, Прес-секретар Зеленського, Офіс президента, Прессекретар
Юлія Мендель. Скріншот відео YouTube
Юлія Мендель. Скріншот відео YouTube

Прес-секретар Президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель  розповіла про свого хлопця. З її слів, він теж займається політикою, але працює не в Офісі Президента. Його ім'я Мендель відмовилася називати.

Про своє особисте життя прес-секретар розповіла в інтерв'ю телеведучій Наталії Влащенко на її YouTube-каналі.

На запитання журналістки про те, кого б Юлія Мендель взяла з собою на безлюдний острів, та відповіла: "Я б взяла свого хлопця. Це єдина людина, з якою я хотіла б провести рік, і це було б дійсно круто".

Проте, хто цей чоловік, Юлія Мендель не розповіла. І додала, що збирається зберігати інкогніто свого обранця до кінця своєї каденції.

Відповідаючи на запитання, як їй вистачило часу побудувати особисте життя, працюючи в Офісі президента, Мендель відповіла: "Його не вистачає, ні у нього, ні у мене. Я не знаю, якось, десь це виходить".

Відповідаючи на питання про те, чи займається її бойфренд політикою, Мендель відповіла ухильно і відповіла, що він не працює з нею в офісі Зеленського.

Як повідомляли Українські Новини, Мендель розповіла, за яким принципом відбирали ЗМІ на прес-конференцію Зеленського.

Раніше Мендель відштовхнула журналіста Андрушка, коли той намагався напряму задати питання Зеленському. Також Володимир Зеленський пожартував про скандали Юлії Мендель з журналістами.

І зовсім недавно Мендель вкотре відштовхнула журналістку від Зеленського і намагалася перешкодити їй поставити запитання главі держави.

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