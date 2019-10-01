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01 жовтня 2019, вівторок, 20:53 43
Президент 2019-10-01T21:23:07+03:00
Українські Новини
Ви нікого не штовхали, Юлю? - Зеленський пожартував про скандали Мендель з журналістами

Ви нікого не штовхали, Юлю? - Зеленський пожартував про скандали Мендель з журналістами

Президент Владимио Зеленський пожартував про конфлікти свого спікера Юлії Мендель з журналістами, запитавши у неї "Ви нікого не штовхали, Юлю?" в той час, як НСЖУ просить Мендель вибачитися за перешкоджання роботі журналіста.

Питання спікеру Президент поставив, починаючи брифінг про хід "мінських переговорів" з урегулювання конфлікту на Донбасі.

"Ви нікого не штовхали, Юлю?" - жартівливо спитав Зеленський.

Цьому передувала критика в низці ЗМІ Мендель, яка відштовхнула журналіста "Схем" Сергія Андрушка, коли той намагався безпосередньо поставити питання Зеленському. Пізніше Мендель пояснила, що "зупиняла" журналіста, оскільки він "втручався в особистий простір" Президента.

Як повідомляли Українські Новини, журналісти "Радіо Свобода" показали, як прес-секретар Президента не пускала їх до Богдана. Пізніше з'явилося друге скандальне відео з прес-секретарем Зеленського. Також прес-секретар Зеленського звинуватила журналістів, що вони "кидалися на делегацію заради красивої картинки".

Раніше через заяви Мендель ГПУ направила повторний запит до Офісу Президента.

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