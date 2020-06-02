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  • Прессекретарка Зеленського Мендель задекларувала рахунки в 5 банках і не сказала, скільки там грошей
02 червня 2020, вівторок, 20:42 11
Політика 2020-06-02T22:15:02+03:00
Українські Новини
Прессекретарка Зеленського Мендель задекларувала рахунки в 5 банках і не сказала, скільки там грошей

Прессекретарка Зеленського Мендель задекларувала рахунки в 5 банках і не сказала, скільки там грошей

Ольга Фандорина
декларації чиновників, Юлія Мендель, Офіс Президента України, рахунки в банках
Юлія Мендель. Фото: Iuliia Mendel/Facebook
Юлія Мендель. Фото: Iuliia Mendel/Facebook

Прессекретарка Президента Володимира Зеленського Юлія Мендель, якій раніше підвищили оклад, задекларувала 936 тис. гривень доходів за 2019 рік.

Про це свідчить її електронна декларація, передають Українські Новини.

Мендель призначели спікером Зеленського 3 червня 2019 року, а до цього вона працювала в офісі Світового банку в Україні та писала для різних ЗМІ, в тому числі закордонних, в якості фрілансера.

Її дохід від заняття журналістикою становив 267,1 тис. гривень, а гонорари від Світового банку – 298 тис. гривень.

В Офісі Президента зарплата Мендель становила 370,6 тис. гривень, тобто в середньому 53 тис. гривень на місяць.

До призначення прессекретаркою Зеленського, в грудні 2018 року, вона купила в кредит квартиру в Києві площею 49 кв. м і вартістю 1,2 млн гривень.

Жодного іншого майна у Мендель немає.

У своїй декларації вона вказала наявність п'яти рахунків у "Приватбанку", Укргазбанку і "Райффайзен Банк Аваль", але без конкретизації суми коштів.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Мендель розповіла, за яким принципом відбирали ЗМІ на прес-конференцію Зеленського.

Раніше Мендель відштовхнула журналіста Андрушка, коли той намагався напряму задати питання Зеленському. Також Володимир Зеленський пожартував про скандали Юлії Мендель з журналістами.

І зовсім недавно Мендель вчергове відштовхнула журналістку від Зеленського і намагалася перешкодити їй поставити запитання главі держави.

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