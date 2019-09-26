Журналісти "Радіо Свобода" показали, як прес-секретар президента не пускала їх до Богдана

Журналіст-розслідувач "Радіо Свобода" Михайло Ткач розповів, як прес-секретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель не пускала пресу задати питання керівнику Офісу Президента Андрію Богдану. Про це він розповів на своїй сторінці в facebook.

Ткач повідомив, що ні в одній цивілізованій країні прес-секретар не дозволить собі подібне звернення до журналістів.

"Хто може пояснити в якій країні цивілізованого світу прес-секретар президента дозволяє собі подібне в момент коли журналіст хоче задати питання першим особам! Це як називаться ?! Свобода слова ?! Ви там в США про новій країні говорите зараз? Ну ось декілька скрінів з "нової країни". На момент коли мене обрали в раду по захисту свободи слова при президенті я вже бачив ці кадри. Тому можна створити хоч десять порад, але президент повинен починати з себе і своїм прикладом демонструвати як потрібно ставитися до ЗМІ", - заявив Ткач.

На відео момент, коли Мендель не пускає журналістів до Богдана, видно на 2 хвилині, 15 секунді.

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Як повідомляли Українські Новини, 22 серпня Богдан подав позов на журналістів програми "Схеми" про захист честі, гідності, ділової репутації та спростування недостовірної інформації. Також, на Богдана наділи наручники в Сен-Тропе а сам Глава Офісу Президента задумався про крісло мера Києва.