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11 жовтня 2019, пʼятниця, 22:24 12
Президент 2019-10-11T22:42:58+03:00
Українські Новини
Мендель вчергове відштовхнула журналістку від Зеленського

Мендель вчергове відштовхнула журналістку від Зеленського

Прес-секретар Володимира Зеленського Юлія Мендель вчергове намагалася перешкодити журналістці поставити питання Президенту.

Про чергове перешкоджання роботі на прес-марафоні Зеленського написала журналістка Юлія Забєліна і опублікувала підтверджує відео.

"Загалом, прес-секретаря Зеленського Юлію Мендель попередні історії нічому не навчили. Вчора я мала можливість познайомитися з нею ближче. Вважала і вважаю, що прес-секретар президента повинен вести себе шанобливо по відношенню до журналістів. Про що я їй вчора і сказала", - написала вона.

При цьому в коментарях журналістка Анна Стешенко також поділилася своїм досвідом спілкування з Мендель.

"Ооооо-))) і ти відчула тактильний контакт з цією особливою... я досі не можу забути, як Пендель мене підняла за талію і переставила... авжеж, нема слів", - написала вона.

Як повідомляли Українські Новини, Мендель вказала журналістам на вихід під час прес-марафону

Мендель відштовхнула журналіста Андрушка, коли той намагався напряму задати питання Зеленському. Також Володимир Зеленський пожартував про скандали Юлії Мендель з журналістами.

 

https://ukranews.com/news/659025-mendel-ukazala-na-vyhod-zhurnalistam

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Юлія Мендель на прес-марафоні. Скріншот відео facebook.com/yulia.zabelina.
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