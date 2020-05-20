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20 травня 2020, середа, 14:48 6
Політика 2020-05-20T15:45:05+03:00
Українські Новини
Мендель розповіла, за яким принципом відбирали ЗМІ на прес-конференцію Зеленського

Мендель розповіла, за яким принципом відбирали ЗМІ на прес-конференцію Зеленського

Ярина Вацяк
ЗМІ, Акредитація, Юлія Мендель, Пресконференція Зеленського

На пресконференцію Президента Володимира Зеленського було акредитовано близько 70 ЗМІ за принципом рейтинговості і відмінних один від одного позицій в той час, як журналісти масово скаржилися на відмови в акредитації.

Про це журналістам повідомила прес-секретар Президента Юлія Мендель, передають Українські Новини.

"По-перше - найбільш рейтингові ЗМІ. По-друге, ми дивилися, щоб були різні ідеологічні платформи, медіа з різними позиціями про одні і ті ж події в країні. По-третє, ми дали можливість присутнім молодим платформ, які показують дійсно рейтингову динаміку", - сказала вона.

За її словами, саме цим принципам щодо висвітлення роботи глав держав, Президентів і прем'єр-міністрів, що працюють в США і Великобританії.

Всього на прес-конференцію Зеленського акредитував близько 70 ЗМІ, а через 4 години він встиг відповісти на запитання лише близько 15 журналістів.

Українські Новини вели текстову онлайн-трансляцію прес-конференції Володимира Зеленського, яка відбулася до першої річниці його президентства.

Крім того, можете подивитися повне відео прес-конференції Зеленського, яка відбулася 20 травня в Маріїнському парку.

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