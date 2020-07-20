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20 липня 2020, понеділок, 10:58 9
Суспільство 2020-07-20T12:30:02+03:00
Українські Новини
Кількість нових випадків COVID-19 у Київській області знижується

Кількість нових випадків COVID-19 у Київській області знижується

Кира Молчанова
Київська область, Коронавірус, статистика коронавірусу, Коронавірус у Київській області, Динаміка COVID-19
Коронавірус. Рexels
Коронавірус. Рexels

Кількість хворих на коронавірусну інфекцію (COVID-19) в Київській області 19 липня порівняно з попередніми даними збільшилася на 37 осіб до 3 308.

Про це сказано в повідомленні Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"На 10:00 офіційно підтверджено 3 308 випадків захворювання на коронавірус. У тому числі у 277 дітей та 550 медичних працівників. За добу підтверджено 37 нових випадків коронавірусної хвороби (COVID-19), в тому числі у 2-х дітей 5 і 6 років та у 35 дорослих", — сказано в ньому.

8 хворих за останню добу госпіталізовані та перебувають на стаціонарному лікуванні, а решта 29 осіб перебувають на самоізоляції під наглядом.

14 осіб одужали за добу.

За весь період пандемії із загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 було госпіталізовано 636 осіб, решта 2 672 відправлені на самоізоляцію.

2 277 з них вже одужали.

В області від COVID-19 померли 59 хворих.

Як повідомляли Українські Новини, 19 липня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 651 до 59 493, кількість померлих від захворювання — на 13 осіб до 1 498 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків зменшилася на 10,9%, кількість нових летальних випадків — зросла на 62,5%.

МОЗ до осені хоче удвічі збільшити кількість тестувань на коронавірус.

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