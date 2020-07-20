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20 липня 2020, понеділок, 11:56 7
Суспільство 2020-07-20T12:45:01+03:00
Українські Новини
У Києві зменшується кількість нових випадків коронавірусу

У Києві зменшується кількість нових випадків коронавірусу

Анна Рудык
Київ, Коронавірус, статистика коронавірусу, Коронавірус у Києві, Динаміка COVID-19
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

Кількість хворих на коронавірусну інфекцію (COVID-19) в Києві 19 липня порівняно з попередніми даними збільшилася на 77 осіб до 6 961.

Про це повідомив мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Ще у 77 жителів Києва виявили коронавірус за минулу добу. На сьогодні в столиці вже 6 961 підтверджений випадок захворювання COVID-19", — написав він.

Захворіли 36 жінок віком від 18 до 82 років, три дівчинки у віці 3, 7 і 12 років та 38 чоловіків у віці від 18 до 76 років.

У лікарні за минулу добу було госпіталізовано 13 осіб, решта перебувають на самоізоляції під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання зафіксовано у Дарницькому районі — 18, Деснянському — 10, Святошинському та Солом'янському — 9.

Одужали за минулу добу 20 людей.

Всього коронавірус подолали 2 386 киян.

Як повідомляли Українські Новини, МОЗ до осені хоче удвічі збільшити кількість тестувань на коронавірус.

Крім того, ми писали, скільки коштує ПЛР-тест на коронавірус і де його роблять.

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