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17 червня 2020, середа, 14:59 30
Кабмін 2020-06-17T17:00:05+03:00
Українські Новини
В Україні продовжили адаптивний карантин до 31 липня

В Україні продовжили адаптивний карантин до 31 липня

Кира Молчанова
Карантин, Коронавірус, коронавірус в Україні, Covid-19, Продовження карантину, Карантин в Україні
Карантин. Рукавички. Фото: Pixabay
Карантин. Рукавички. Фото: Pixabay

Кабінет Міністрів продовжив дію адаптивного карантину до 31 липня через велику кількість хворих на коронавірус останнім часом так, як про це раніше заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду, передають Українські Новини.

"Пропонується продовжити на території України і регіонів з урахуванням епідемічної ситуації карантин до 31 липня", - сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Крім того, були схвалені додаткові критерії пом'якшення карантинних обмежень.

"Головне - це заповненість ліжок у закладах охорони здоров'я. Якщо вона перевищує 50% - потрібно посилювати карантин", - зазначив Степанов.

За критерієм кількості тестувань на 100 тис. населення граничний показник збільшено з 12 до 24.

Також буде враховуватися показник динаміки збільшення кількості нових випадків коронавірусної інфекції.

У своєму Телеграм-каналі прем'єр-міністр пояснив нові правила адаптивного карантину.

"Буде заборонено перебування у громадських будівлях, спорудах та в транспорті без одягнутих засобів індивідуального захисту. А в транспорті буде заборонено перевезення пасажирів у кількості більше, ніж передбачено місць для сидіння", — написав Шмигаль.

За його словами, Кабмін оновив механізми, за якими в регіонах зі значним поширенням COVID-19 може відбуватися посилення карантинних обмежень. Вони можуть встановлюватися щодо:

  • проведення спортивних, культурних, релігійних та інших масових заходів;
  • діяльності установ, що надають послуги з розміщення;
  • роботи метрополітену;
  • перевезення пасажирів у всіх видах сполучень;
  • відвідування закладів дошкільної освіти;
  • роботи культурних закладів, фітнес-центрів, спортзалів;
  • діяльності закладів.

Регіоном зі значним поширенням COVID-19 вважатиметься регіон, в якому є одна з таких ознак:

  • завантаженість ліжок становить понад 50%
  • середня кількість ПЛР та ІФА-тестів становить менше ніж 24 на 100 тис. населення протягом останніх 7 днів
  • коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 понад  11%
  • показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 більш ніж 8 випадків на 100 тис. населення.

Рішення про посилення або ослаблення обмежувальних заходів і надалі будуть приймати регіональні комісії ТЕБ та НС на основі оцінки епідемічної ситуації.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Кабмін ввів адаптивну модель карантину з 22 травня по 22 червня.

Крім того, в Україні зафіксували два антирекорди з коронавірусу. Різко зросла кількість нових випадків і летальних випадків. Тим часом тільки у двох областях України через добу не виявили жодного нового випадку коронавірусу.

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