В Україні продовжили адаптивний карантин до 31 липня

Кабінет Міністрів продовжив дію адаптивного карантину до 31 липня через велику кількість хворих на коронавірус останнім часом так, як про це раніше заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду, передають Українські Новини. "Пропонується продовжити на території України і регіонів з урахуванням епідемічної ситуації карантин до 31 липня", - сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Крім того, були схвалені додаткові критерії пом'якшення карантинних обмежень. "Головне - це заповненість ліжок у закладах охорони здоров'я. Якщо вона перевищує 50% - потрібно посилювати карантин", - зазначив Степанов. За критерієм кількості тестувань на 100 тис. населення граничний показник збільшено з 12 до 24. Також буде враховуватися показник динаміки збільшення кількості нових випадків коронавірусної інфекції. У своєму Телеграм-каналі прем'єр-міністр пояснив нові правила адаптивного карантину. "Буде заборонено перебування у громадських будівлях, спорудах та в транспорті без одягнутих засобів індивідуального захисту. А в транспорті буде заборонено перевезення пасажирів у кількості більше, ніж передбачено місць для сидіння", — написав Шмигаль. За його словами, Кабмін оновив механізми, за якими в регіонах зі значним поширенням COVID-19 може відбуватися посилення карантинних обмежень. Вони можуть встановлюватися щодо: проведення спортивних, культурних, релігійних та інших масових заходів; діяльності установ, що надають послуги з розміщення; роботи метрополітену; перевезення пасажирів у всіх видах сполучень; відвідування закладів дошкільної освіти; роботи культурних закладів, фітнес-центрів, спортзалів; діяльності закладів. Регіоном зі значним поширенням COVID-19 вважатиметься регіон, в якому є одна з таких ознак: завантаженість ліжок становить понад 50% середня кількість ПЛР та ІФА-тестів становить менше ніж 24 на 100 тис. населення протягом останніх 7 днів коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 понад 11% показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 більш ніж 8 випадків на 100 тис. населення. Рішення про посилення або ослаблення обмежувальних заходів і надалі будуть приймати регіональні комісії ТЕБ та НС на основі оцінки епідемічної ситуації. Як повідомляли Українські Новини, раніше Кабмін ввів адаптивну модель карантину з 22 травня по 22 червня. Крім того, в Україні зафіксували два антирекорди з коронавірусу. Різко зросла кількість нових випадків і летальних випадків. Тим часом тільки у двох областях України через добу не виявили жодного нового випадку коронавірусу.