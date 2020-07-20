Захворюваність на коронавірус знижується другий день поспіль

19 липня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 651 до 59 493, кількість померлих від захворювання — на 13 осіб до 1 498 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків зменшилася на 10,9%, кількість нових летальних випадків — збільшилася на 62,5%.

Про це сказано в повідомленні Ради нацбезпеки і оборони, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 20 липня в Україні зареєстровано 59 493 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 1 498 летальних, 31 439 пацієнтів одужали.

За добу зафіксовано 651 новий випадок, одужали 560 осіб, померло 13 осіб.

Таким чином, 19 липня показник нових хворих за добу знову став більшим, ніж тих, хто одужав — 651 проти 560.

Кількість нових випадків захворювання 19 липня становила 1,1% від загальної кількості хворих на 18 липня.

Кількість активних хворих (хворі без урахування видужали і померлих) на ранок 20 липня становила 26 556 осіб, що на 0,29% більше порівняно з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування виявлено у Львівській області (8 115), у Києві (6 961) і Чернівецької області (5 332).

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 2317 випадків;

Волинська область — 3281 випадок;

Дніпропетровська область — 1209 випадків;

Донецька область — 794 випадки;

Житомирська область — 1602 випадки;

Закарпатська область — 4440 випадків;

Запорізька область — 678 випадків;

Івано-Франківська область — 3536 випадків;

Кіровоградська область — 682 випадки;

м. Київ — 6961 випадок;

Київська область — 3308 випадків;

Львівська область — 8115 випадків;

Луганська область — 106 випадків;

Миколаївська область — 522 випадки;

Одеська область — 2573 випадки;

Полтавська область — 353 випадки;

Рівненська область — 5144 випадки;

Сумська область — 371 випадок;

Тернопільська область — 2456 випадків;

Харківська область — 3033 випадки;

Херсонська область — 213 випадків;

Хмельницька область — 980 випадків;

Чернівецька область — 5332 випадки;

Черкаська область — 845 випадків;

Чернігівська область — 642 випадки.

Як повідомляли Українські Новини, МОЗ до осені хоче удвічі збільшити кількість тестувань на коронавірус. Крім того, ми писали, скільки коштує ПЛР-тест на коронавірус і де його виготовляють.