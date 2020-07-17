У Тернопільській області буде 3 райони замість 17

Верховна Рада створила 3 укрупнених райони в Тернопільській області замість нинішніх 17.

За прийняття відповідного проєкту постанови №3650 проголосували 238 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Центрами нових районів визначені Кременець, Тернопіль і Чортків.

При цьому в Кременецький район увійшли два райони — Шумський і Лановецький, а його населення становитиме 155,6 тис. жителів.

Тернопільський район буде збільшено за рахунок приєднання Бережанського, Збаразького, Зборівського, Козівського, Підволочиського та Підгаєцького районів, а також Теребовлянського району.

У Чортківський район включили Монастириський, Бучацький, Борщівський, Заліщицький, Гусятинський.

Як повідомляли Українські Новини, у червні Кабмін запропонував Раді створити 129 укрупнених районів замість 490 нинішніх, в тому числі 6 укрупнених районів Київської області замість 25.

Рада на відміну від пропозиції Кабміну вирішила створити Броварський район замість Переяславського і ще один район — Вишгородський.

Комітет Верховної Ради з організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував парламенту створити 133 укрупнених райони замість запропонованих Кабінетом Міністрів 129 укрупнених районів.