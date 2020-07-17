У Кіровоградській області утворили 4 райони з 21

Верховна Рада створила 4 укрупнених райони Кіровоградської області замість 21 нинішнього.

За прийняття відповідного проекту постанови №3650 проголосували 238 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Зокрема, створені Голованівський район (з адміністративним центром в Голованівську), Кропивницький (з центром у Кропивницькому), Новоукраїнський (з центром у Новоукраїнці) і Олександрійський (з центром в Олександрії).

Всього Рада створила 136 укрупнених районів замість нинішніх 490.

Як повідомляли Українські Новини, у червні Кабмін запропонував Раді створити 129 укрупнених районів замість 490 нинішніх, в тому числі 6 укрупнених районів Київської області замість 25.

Рада на відміну від пропозиції Кабміну вирішила створити Броварський район замість Переяславского і ще один район — Вишгородський.

Комітет Верховної Ради з організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував парламенту створити 133 укрупнених райони замість запропонованих Кабінетом Міністрів 129 укрупнених районів.