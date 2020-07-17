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17 липня 2020, пʼятниця, 21:27 16
Політика 2020-07-17T23:30:03+03:00
Українські Новини
У Кіровоградській області утворили 4 райони з 21

У Кіровоградській області утворили 4 райони з 21

Ольга Фандорина
Кіровоградська область, районування, нові райони, нові райони Кіровоградської області, Адмінреформа
Верховна Рада України. Фото з відкритих джерел
Верховна Рада України. Фото з відкритих джерел

Верховна Рада створила 4 укрупнених райони Кіровоградської області замість 21 нинішнього.

За прийняття відповідного проекту постанови №3650 проголосували 238 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Зокрема, створені Голованівський район (з адміністративним центром в Голованівську), Кропивницький (з центром у Кропивницькому), Новоукраїнський (з центром у Новоукраїнці) і Олександрійський (з центром в Олександрії).

Всього Рада створила 136 укрупнених районів замість нинішніх 490.

Як повідомляли Українські Новини, у червні Кабмін запропонував Раді створити 129 укрупнених районів замість 490 нинішніх, в тому числі 6 укрупнених районів Київської області замість 25.

Рада на відміну від пропозиції Кабміну вирішила створити Броварський район замість Переяславского і ще один район — Вишгородський.

Комітет Верховної Ради з організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував парламенту створити 133 укрупнених райони замість запропонованих Кабінетом Міністрів 129 укрупнених районів.

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