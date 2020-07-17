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17 липня 2020, пʼятниця, 20:52 4
Силові структури 2020-07-17T21:04:09+03:00
Українські Новини
Загиблий на Донбасі військовий медик був громадянином Естонії

Загиблий на Донбасі військовий медик був громадянином Естонії

Ольга Фандорина
Медик, ООС, Ситуація в зоні ООС, Загибель військового, військовий медик
Обстріл на Донбасі. Фото: штаб ООС
Обстріл на Донбасі. Фото: штаб ООС

Естонія підтвердила загибель свого громадянина в результаті військових дій на Донбасі. Про це повідомив міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу, повідомляє естонське видання ERR. Також на порталі Postinees повідомляють, що загиблий естонець на Донбасі був військовим медиком.

Загиблий військовий отримав громадянство Естонії в 2016 році в порядку натуралізації, тим самим він відмовився від білоруського громадянства. Ім'я загиблого Микола Ільїн.

"Він приїхав в Естонію у 2006 році як стипендіат в рамках проекту і мав статус біженця. В Естонії діє принцип, що громадяни Естонії можуть діяти у військових частинах інших країн з дозволу уряду", — повідомив Рейнсалу.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики віддали неідентифіковано тіло загиблого військового Україні.

Тим часом, на Донбасі бойовики обстріляли селище. Знищені двоє окупантів.

Також бойовики 18 разів обстріляли позиції ООС у вівторок, сім військових поранені.

Сьогодні на Донбасі в бою з бойовиками поранені четверо українських військових.

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