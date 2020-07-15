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15 липня 2020, середа, 09:22 7
Силові структури 2020-07-15T11:30:04+03:00
Українські Новини
Бойовики 18 раз обстріляли позиції ООС у вівторок. Семеро військових поранено

Бойовики 18 раз обстріляли позиції ООС у вівторок. Семеро військових поранено

Елена Новикова
ООС, війна на Донбасі, зведення ООС
Ситуація в зоні ООС. Фото: Міноборони України
Ситуація в зоні ООС. Фото: Міноборони України

За минулу добу, 14 липня, бойовики, контрольовані Російською Федерацією, 18 раз відкривали вогонь по позиціях сил операції Об'єднаних сил, внаслідок чого 7 військових ЗСУ зазнали поранення, після того, як 13 липня при евакуації загиблого із зони ООС загинув військовий медик.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС в Facebook, передають Українські Новини.

Бойовики застосували проти ООС протитанкові ракетні комплекси, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" у Авдіївки і Водяного противник неодноразово відкривав вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

З гранатометів бойовики обстрілювали опорні пункти поблизу Мар'їнки, Гнутово, Талаковки, а неподалік Лебединського і Березового - з великокаліберних кулеметів.

Крім того, біля Новомихайлівки застосували протитанковий ракетний комплекс "Фагот".

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" ворожа вогнева активність спостерігалася біля Кримського.

Тут агресор використовував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

За минулу добу внаслідок обстрілу ворожих семеро українських захисників зазнали поранення.

За підтвердженими даними розвідки, за минулу добу сили ООС поранили трьох бойовиків.

З початку поточної доби бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню.

Втрат серед українських військових немає.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Як повідомляли Українські Новини, у зоні проведення ООС на Донбасі 13 липня збройні формування РФ 18 разів порушили режим припинення вогню, застосовуючи заборонену мінськими домовленостями зброю. Загинули три бійці ЗСУ, ще двоє - поранені і травмовано.

Раніше бойовики 16 раз обстріляли позиції сил ООС 12 липня, включаючи житлові будинки, 5 військових поранені та 1 особа травмована.

 

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