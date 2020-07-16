В Естонії заявили про смерть свого громадянина на Донбасі

Громадянин Естонії загинув під час бойових дій на Донбасі. Про це повідомив глава МЗС Урмас Рейнсалу, поівідомляє ERR. "У понеділок, 13 липня, громадянин Естонії загинув в результаті військових дій на Донбасі", — сказав Рейнсалу. Він повідомив, що загиблий отримав громадянство Естонії у 2016 році шляхом натуралізації, після чого відмовився від білоруського паспорта. З слів Рейнсалу, статус і роль чоловіка у військовій діяльності в Донбасі українська влада ще уточнюють. "В Естонії діє принцип, що громадяни Естонії можуть діяти у військових частинах інших країн з дозволу уряду", — сказав міністр закордонних справ, додавши, що, наскільки йому відомо, наразі жодного такого дозволу надано не було. Україна ще офіційно не підтвердила, що громадянин Естонії загинув під час військових дій. А тим часом, Естонія заборонила Wizz Air здійснювати польоти з Талліна в Україну. Раніше в Естонії громадянин України загинув у ДТП, розігнавшись до 230 км\\год.