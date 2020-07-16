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16 липня 2020, четвер, 21:06 7
Європа 2020-07-16T21:30:02+03:00
Українські Новини
В Естонії заявили про смерть свого громадянина на Донбасі

В Естонії заявили про смерть свого громадянина на Донбасі

Ольга Фандорина
Смерть, Донбас, Ситуація в зоні ООС, Естонія, загибель
Естонія. Фото: freepik
Естонія. Фото: freepik

Громадянин Естонії загинув під час бойових дій на Донбасі. Про це повідомив глава МЗС Урмас Рейнсалу, поівідомляє ERR.

"У понеділок, 13 липня, громадянин Естонії загинув в результаті військових дій на Донбасі", — сказав Рейнсалу.

Він повідомив, що загиблий отримав громадянство Естонії у 2016 році шляхом натуралізації, після чого відмовився від білоруського паспорта.

З слів Рейнсалу, статус і роль чоловіка у військовій діяльності в Донбасі українська влада ще уточнюють.

"В Естонії діє принцип, що громадяни Естонії можуть діяти у військових частинах інших країн з дозволу уряду", — сказав міністр закордонних справ, додавши, що, наскільки йому відомо, наразі жодного такого дозволу надано не було.

Україна ще офіційно не підтвердила, що громадянин Естонії загинув під час військових дій.

А тим часом, Естонія заборонила Wizz Air здійснювати польоти з Талліна в Україну.

Раніше в Естонії громадянин України загинув у ДТП, розігнавшись до 230 км\год.

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