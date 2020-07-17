На Донбасі в бою поранено четверо українських військових

В той час, як тіло загиблого військового медика досі не передали Україні, за минулу добу,16 липня, на Донбасі в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню, застосовуючи заборонену мінськими домовленостями зброю. Внаслідок обстрілів поранені троє військових ЗСУ, ще один зазнав бойового травмування.

Про це йдеться в повідомленні штабу ООС в Facebook, передають Українські Новини.

Так, повідомляється, що в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід", противник п'ять разів відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, зенітної установки і стрілецької зброї по захисниках Водяного. Поблизу населеного пункту Опитне агресор використовував не тільки гранатомети, але й кулемети і стрілецьку зброю. На підступах до Старогнатівки, Гнутового та Авдіївці ворог вів вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї, а неподалік Мар'їнки - з кулеметів і снайперської зброї.

А в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ", поблизу Новозванівки агресор застосував артилерійські системи калібру 122 мм. Неподалік Причепиловки противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру, автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї. Також біля населеного пункту Оріхове за нашим опорним пунктам російсько-окупаційні війська задіяли міномети 120-го і 82-го калібру, а ще - гранатомети і кулемети.

"За минулу добу внаслідок обстрілу ворожих троє захисників Об'єднаних сил зазнали поранення, ще один воїн - бойове травмування. Всім військовослужбовцям була надана перша медична допомога і їх оперативно евакуювали в лікувальні установи ... За даними розвідки, 16 липня наші захисники знищили одного і поранили щонайменше ще одного загарбника", - йдеться в повідомленні.

З початку поточної доби збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню. За наявною інформацією втрат за поточну добу серед українських захисників немає.

Як повідомляли Українські Новини, на Донбасі бойовики обстріляли селище. Знищено двох окупантів.

Також бойовики 18 разів обстріляли позиції ООС у вівторок. Семеро військових поранені.