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17 липня 2020, пʼятниця, 20:22 5
Силові структури 2020-07-17T21:00:02+03:00
Українські Новини
Бойовики віддали неідентифіковане тіло загиблого військового Україні

Бойовики віддали неідентифіковане тіло загиблого військового Україні

Ольга Фандорина
Ситуація в зоні ООС, Бойовики, Загибель військового
ООС. Фото: Joint Forces Operation
ООС. Фото: Joint Forces Operation

Бойовики передали українській стороні неідентифіковане тіло, поки що не підтверджено, що це загиблий медик.

Про це сказано в повідомленні штабу ООС, передають Українські Новини.

"Після нелегких переговорів ВУС СЦКК через СММ ОБСЄ з представниками російсько-окупаційних військ нарешті було досягнуто угоду — на КПВВ "Маріїнка" на підконтрольну уряду України територію було передано тіло людини. Підтверджень того, що це — військовий медик, який загинув 13 липня біля села Зайцево, немає", — сказано в ньому.

Наразі триває транспортування тіла до місця проведення експертизи ДНК.

Як повідомляли Українські Новини, раніше українська сторона Спільного центру з координації та контролю режиму припинення вогню на Донбасі (СЦКК) заявляла, що бойовики третій день не дають українській стороні проводити пошук пораненого українського військовослужбовця біля Зайцево Донецької області.

Раніше на Донбасі бойовики обстріляли селище, знищено двох окупантів.

Бойовики 16 раз обстріляли позиції сил ООС 12 липня, включаючи житлові будинки, 5 військових поранені та 1 особа травмована.

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