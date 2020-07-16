На Донбасі бойовики обстріляли селище. Знищені двоє окупантів

Після того, як 13 липня при евакуації загиблого із зони ООС загинув військовий медик, за минулу добу, 15 липня, на Донбасі в зоні проведення операції Об'єднаних сил контрольовані Росією бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню.

Про це йдеться в повідомленні штабу ООС в Facebook.

Так, повідомляється, що бойовики застосували заборонену мінськими домовленостями зброю: міномети калібру 120 мм, озброєння БМП, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід", поблизу Мар'їнки супротивник двічі відкривав вогонь у бік позицій наших захисників з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

За захисника Талаковки, крім гранатометів і кулеметів, ворог застосував і міномети 120-го калібру. В районі населених пунктів Гнутово, Водяне та Авдіївка агресор обстрілював українських вояків з гранатометів і кулеметів.

загарбники Виявляли свою вогневу активність і поруч з Новолуганским, що в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ". Тут окупанти задіяли озброєння БМП і автоматичні станкові гранатомети.

"За даними розвідки 15 липня українські захисники знищили двох загарбників. Також, за минулу добу збройні формування Російської Федерації вчергове застосували вогневі засоби ураження з української населеного пункту. Ворог обстріляв з ручних протитанкових гранатометів мінами ПЗЗ-2, що перебувають на озброєнні ЗС РФ, селище Новолуганское. Один з боєприпасів виявлено на території сільськогосподарського підприємства цього прифронтового населеного пункту. Надалі міну утилізують підрозділу Держнс України", - йдеться в повідомленні.

За минулу добу втрат серед українських захисників Об'єднаних сил внаслідок ворожих обстрілу немає. З початку поточної доби збройні формування Російської Федерації активності не проявляли. За наявною інформацією втрат за поточну добу серед наших захисників немає.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 18 разів обстріляли позиції ООС у вівторок. Семеро військових поранені.

Також бойовики 16 раз обстріляли позиції сил ООС 12 липня, включаючи житлові будинки, 5 військових поранені та 1 особа травмована.