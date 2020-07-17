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17 липня 2020, пʼятниця, 16:46 7
Верховна Рада і партії 2020-07-17T18:00:03+03:00
Українські Новини
У Чернігівській області з 22 районів з'явилося 5 укрупнених

У Чернігівській області з 22 районів з'явилося 5 укрупнених

Ольга Фандорина
Верховна Рада, Чернігівська область, райони, районування, Укрупнення районів
Чернігівська область. Фото: antikor.com.ua
Чернігівська область. Фото: antikor.com.ua

Верховна Рада скоротила кількість районів в Україні в чотири рази. Так, в Чернігівській області віднині 5 укрупнених районів замість 22.

За прийняття відповідного проєкту постанови №3650 проголосували 238 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Зокрема, створені Корюківський район (з адміністративним центром у Корюківці), Ніжинський район (з центром у Ніжині), Новгород-Сіверський (з центром у Новгород-Сіверському), Прилуцький (з центром у Прилуках) і Чернігівський (з центром у Чернігові).

Всього Рада створила 136 укрупнених районів замість нинішніх 490.

Як повідомляли Українські Новини, Комітет Верховної Ради порекомендував парламенту створити 133 укрупнених райони замість 129, розглянутих раніше.

Крім того, Кабінет Міністрів України затвердив території 1 470 територіальних громад з адміністративними центрами у всіх 24 областях, за винятком Криму.

Тим часом перед місцевими виборами Рада змінила виборчий кодекс – тепер у населених пунктах з кількістю від 10 тис. виборці зобов'язані вступати в політичні партії, також зменшено заставу для кандидатів у 9 разів.

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