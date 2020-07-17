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17 липня 2020, пʼятниця, 17:28 3
Верховна Рада і партії 2020-07-17T18:00:10+03:00
Українські Новини
3 з 8 нових районів Донецької області — на окупованій території

3 з 8 нових районів Донецької області — на окупованій території

Кира Молчанова
Окуповані території, Донецька область, районування, нові райони, Нові райони Донецької області, Адмінреформа
Хмарний пейзаж Святогірської лаври. Донецька область. 5 місце. Фото: Дмитро Балховітіна/wikilovesmonum
Хмарний пейзаж Святогірської лаври. Донецька область. 5 місце. Фото: Дмитро Балховітіна/wikilovesmonum

Верховна Рада створила 8 укрупнених районів у Донецькій області замість 18 нинішніх, у тому числі 3 райони на тимчасово окупованій території області.

За прийняття відповідного проекту постанови №3650 проголосували 238 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Зокрема, Рада створила Бахмутський район (населення 201,2 тис. осіб) з центром у Бахмуті, Волноваський (146 тис.) з центром у Волновасі, Горлівський (690,6 тис.) з центром в Горлівці, Донецький (1 503,4 тис.) з центром у Донецьку, Кальміуський (122,6 тис.) з центром у Кальміуському, Краматорський (568 тис.) з центром в Краматорську, Маріупольський (521,1 тис.) з центром у Маріуполі та Покровський (413 тис.) з центром у Покровську.

При цьому Горлівський, Донецький і Кальміуський райони зараз на тимчасово окупованій території області.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада створила 136 укрупнених районів замість нинішніх 490.

Так, Верховна Рада створила 5 укрупнених районів Чернігівської області замість 22 нинішніх районів.

А замість 27 старих районів Харківської області створили 7 укрупнених районів.

У Вінницькій області замість 27 створили 6 укрупнених районів.

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