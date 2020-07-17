У Дніпропетровській області Рада скоротила кількість районів утричі

Верховна Рада скоротила кількість районів майже в 4 рази, зокрема, вона створила 7 укрупнених районів у Дніпропетровській області замість 22 нинішніх.

За прийняття відповідного проєкту постанови №3650 проголосували 238 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Зокрема, створено Дніпровський район (з адміністративним центром у Дніпрі), Кам'янський (з центром у Кам'янському), Криворізький (з центром у Кривому Розі), Нікопольський (з центром у Нікополі), Новомосковський (з центром у Новомосковську), Павлоградський (з центром у Павлограді) і Синельниківський (з центром у Синельниковому).

Всього Рада створила 136 укрупнених районів замість нинішніх 490.

Як повідомляли Українські Новини, у червні Кабмін запропонував Раді створити 129 укрупнених районів замість 490 нинішніх, в тому числі 6 укрупнених районів Київської області замість 25.

Рада на відміну від пропозиції Кабміну вирішила створити Броварський район замість Переяславського і ще один район — Вишгородський.

Комітет Верховної Ради з організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував парламенту створити 133 укрупнених райони замість запропонованих Кабінетом Міністрів 129 укрупнених районів.