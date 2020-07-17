У Вінницькій області Рада скоротила кількість районів в 4,5 рази

Після поділу України на 136 укрупнених районів Верховною Радою, парламент прийняв законопроєкт, яким створив у Вінницькій області 6 укрупнених районів замість 27.

За прийняття відповідного проєкту постанови №3650 проголосували 238 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Зокрема, створено Вінницький район (населення 766,4 тис. осіб) з центром у Вінниці, Гайсинський (243,3 тис.) з центром у Гайсині, Жмеринський з центром у Жмеринці, Могилів-Подільський (205,2 тис.) з центром у Могилів-Подільському, Тульчинський (157,2 тис.) з центром у Тульчині, Хмільницький (188,3 тис.) з центром у Хмільнику.

Як повідомляли Українські Новини, в Київські області Верховна Рада створила 7 укрупнених районів: Білоцерківський район (з адміністративним центром у Білій Церкві), Бориспільський (з центром у Борисполі), Броварський (з центром у Броварах), Бучацький (з центром у Бучі), Вишгородський (з центром у Вишгороді), Обухівський (з центром в Обухові) і Фастівський (з центром у Фастові).

Законопроєкт про нове районування з'явився в червні та передбачав створення 129 укрупнених районів в Україні замість існуючих 490.