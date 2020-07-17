МОЗ до осені хоче вдвічі збільшити кількість тестувань на коронавірус

До вересня Міністерство охорони здоров'я планує наростити потужність лабораторних центрів, щоб збільшити кількість тестів на коронавірус в 2 рази у порівнянні з нинішніми показниками.

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"Надалі у нас в планах - максимально збільшувати потужності наших лабораторних центрів для того, щоб вони збільшували кількість тестувань. Зараз у планах - збільшити в 2 рази від кількості тестувань, що робиться на сьогодні", - сказав він.

Степанов зазначив, що такого збільшення кількості проведених тестів міністерство планує досягти до вересня.

За його словами, з цією метою проводяться закупівлі обладнання для лабораторій.

Також проводиться робота з персоналом лабораторій.

Як повідомляли Українські Новини, тест на коронавірус після прибуття з "червоної зони" можна здати не за місцем проживання, а в міжнародному аеропорту "Львів", де відкрилися пункти тестування для охочих.

Також про те, де можна зробити тест на коронавірус і скільки коштуватиме ПЛР-тестування. Можливо замовити проведення тесту на виїзд.

З 14 липня для українців відкрили в'їзд Багамські острови та Ліван. Таким чином в Україні відкрито кордони з 25 країнами.