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16 липня 2020, четвер, 21:58 5
Суспільство 2020-07-16T22:30:02+03:00
Українські Новини
В аеропорту "Львів" пасажири, які прилетіли з інших країн, можуть здати ПЛР-тест на коронавірус

В аеропорту "Львів" пасажири, які прилетіли з інших країн, можуть здати ПЛР-тест на коронавірус

Ирина Николенко
Аеропорт, аеропорт Львів, Коронавірус, Тест на коронавірус, правила перетину кордону
ПЛР-тест на коронавірус. Фото: pixabay
ПЛР-тест на коронавірус. Фото: pixabay

Тоді як у МОЗ повідомили, що тест на коронавірус для припинення самоізоляції після прибуття з країни "червоної" зони можна здати не за місцем проживання, у міжнародному аеропорту "Львів" відкрили пункт тестування на коронавірусну інфекцію для всіх охочих. Про це повідомляє прес-служба на своїй сторінці в Facebook, передають Українські Новини.

Пройти ПЛР-тест на коронавірус можуть тільки пасажири, що прилетіли, оскільки пункт забору біоматеріалів розташований у залі прильоту в зоні з обмеженим доступом.

"Ми почали ПЛР-тестування для дострокового припинення самоізоляції осіб, які перетнули державний кордон", — сказано в повідомленні.

Тест на коронавірус. Фото: Facebook/Міжнародний аеропорт ЛьвівТест на коронавірус. Фото: Facebook/Міжнародний аеропорт Львів

16 липня 23 пасажири, які прилетіли з Лондона до Львова, зробили тест на коронавірус. Медична процедура разом з оформленням триває 15 хвилин, але вартість тесту становить 1527 гривень. Оплатити можна через інтернет.

В аеропортуВ аеропорту "Львів" проводять тести на коронавірус. Фото: Facebook/Міжнародний аеропорт Львів

Раніше Українські Новини повідомляли, з 16 липня Болгарія дозволила українцям в'їжджати на територію країни без проходження 14-денного карантину і без тесту на коронавірус.

Крім того, Греція зобов'язала українців перед перетином кордону надати негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус.

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