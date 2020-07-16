Скільки в Києві коштує ПЛР-тест на коронавірус і де його роблять

Тести методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) на коронавірус проводять у київських приватних клініках вартістю 1920-2720 гривень.

Про це повідомили представники низки приватних клінік Українським Новинам.

В клініках мережі "Медиком" проведення ПЛР-тесту на коронавірус коштує 1 920 гривень; термін виконання тесту – 3 робочих дні.

Також "Медиком" пропонує проведення ПЛР-тесту на виїзді вартістю 2 720 гривень за один тест.

В клініках "Into-Sana" вартість ПЛР-тесту становить 2 000 гривень; термін виконання тесту – 4 дні.

В клініках "Into-Sana" по вулиці Окіпної Р. і на Дніпровській набережній також проводять ПЛР-тест вартістю 2 500 гривень, який будуть готові протягом одного дня.

В клініках мережі "Viva" проведення ПЛР-тесту коштує 2 280 гривень і буде виконуватися на протязі 2 робочих днів.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 14 липня, 25 країн відрили в'їзд для українських туристів; деякі країни вимагають в українських туристів негативні результати ПЛР-тестів.

Для подорожі на Багами необхідно мати при собі негативний результат тесту на коронавірус, зробленого не більше 10 днів тому.

Хорватія і Туніс вимагають негативні результати ПЛР-тесту та проходження карантину від 7 до 14 днів.

Тим часом е підеміолог розповів, чи варто їхати у відпустку за кордон цього літа.