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14 липня 2020, вівторок, 12:25 6
Суспільство 2020-07-14T14:00:03+03:00
Українські Новини
Кількість проведених за добу ПЛР-тестів на коронавірус зросла майже на 40%

Кількість проведених за добу ПЛР-тестів на коронавірус зросла майже на 40%

Анна Рудык
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Тест на коронавірус. Фото: freepik
Тест на коронавірус. Фото: freepik

Вчора, 13 липня було проведено 9 711 досліджень на коронавірус методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), що на 39,2% більше  в порівнянні з попередньою добою, і 13 394 дослідження методом імуноферментного аналізу (ІФА) на антитіла до коронавірусу, що в 3,8 рази більше в порівнянні з 12 липня.

Про це в ході брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"За попередню добу загалом було проведено 22 846 тестувань, з них 9 711 методом ПЛР, а також 13 394 методом ІФА", - сказав він.

Всього з початку року проведено 813 396 досліджень на коронавірусну інфекцію методом ПЛР та 370 053 - методом ІФА.

У вірусологічну референслабораторію Центру громадського здоров'я 13 липня надійшло 918 повідомлень про підозру на COVID-19, а всього з початку 2020 року надійшло 103 031 повідомлення про підозру на захворювання.

Як повідомляли Українські Новини, 13 липня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 638 до 54 771 кількість померлих від захворювання - на 14 осіб до 1 412 у порівнянні з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків зросла на 4,2%, кількість нових летальних випадків знизилася на 6,7%.

Тим часом в Україні 128-й день карантину.

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