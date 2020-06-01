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01 червня 2020, понеділок, 18:18 17
Вибори 2020-06-01T20:15:02+03:00
Українські Новини
В Офісі Зеленського допустили участь головного санлікаря Ляшка у виборах мера Києва

В Офісі Зеленського допустили участь головного санлікаря Ляшка у виборах мера Києва

Валерия Драгомирова
Кирило Тимошенко, Офіс президента, Вибори мера Києва, Віктор Ляшко
Віктор Ляшко. Фото: Facebook/American Chamber of Commerce in Ukraine
Віктор Ляшко. Фото: Facebook/American Chamber of Commerce in Ukraine

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко допускає, що заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко може взяти участь у виборах мера Києва від партії "Слуга народу".

Про це він повідомив у інтерв'ю виданню "Вести", передають Українські Новини.

"Наш пріоритет простий: ми проводимо соціологічні дослідження. У деяких нардепів від партії "Слуга народу" є бажання йти на вибори, але є й інші варіанти. Наприклад, багато обговорюють, що від нас на мерські вибори в Києві може піти Віктор Ляшко", - сказав він.

З його слів, це не остаточна кандидатура і все залежатиме від результатів соціологічних досліджень і праймеріз всередині партії.

"Не можу вам зараз сказати, що конкретно цей кандидат буде балотуватися. Але якщо говорити просто про Віктора Ляшка - як про людину і менеджера, - він реально на своїх плечах витягнув всю цю історію з коронавірусом. Ми зараз перебуваємо на етапі соціологічних досліджень, потім буде розмова з фракцією, порадимося і вирішимо. Є й інші претенденти. Думаю, всередині партії будуть праймеріз", - сказав він.

Водночас Тимошенко вважає, що Ляшко проявив себе хорошим управлінцем, що необхідно для посади міського голови.

"Завдання мера міста - не політика, а управління процесами. Я вважаю Ляшка дійсно крутим менеджером, крім його людських якостей. Він дійсно хороший хлопець, у нього немає другого-третього дна. Тому, думаю, що у нього відмінне політичне майбутнє", - сказав заступник керівника Офісу.

Як повідомляли Українські Новини, Ткаченко заявив, що братиме участь в праймеріз на кандидата в мери Києва. Крім того, Качура братиме участь в праймеріз на висунення кандидата в мери Києва. Тим часом Ляшко задекларував 640,1 тис. гривень гонорарів.

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