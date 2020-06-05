У "Слузі народу" допустили, що на вибори мера Києва можуть висунути жінку

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія допускає висунення від партії в кандидати на пост мера Києва жінки, водночас в пратії хочуть, щоб кандидат на мера Києва вибирався на праймеріз.

Про це він сказав журналістам, передають Українські Новини.

"Жінка, я вважаю, повинна очолити столицю рано чи пізно, тому що не було жодного разу в історії жінки-мера Києва... Я просто вам кажу, трохи інтриги, що це може бути жінка", - сказав він, відповідаючи на питання журналістів про те, у кого виявили бажання брати участь в праймеріз на висунення у кандидати мера Києва більше шансів на перемогу у місцевих виборах.

За словами Арахамии, в партії багато гідних жінок.

Як повідомляли Українські Новини, Ткаченко заявив, що братиме участь в праймеріз на кандидата в мери Києва. Дубінський також буде брати участь в праймеріз на висунення кандидата в мери Києва.

Тим часом в Офісі Зеленського допустили участь головного санлікаря Ляшко у виборах мера Києва.