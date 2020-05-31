Дубінський буде брати участь в праймеріз на висунення кандидата в мери Києва

Депутат Верховної Ради Олександр Дубинський (фракція "Слуга народу") буде брати участь в публічному внутрішньопартійному праймеризі на висунення кандидата в мери Києва.

Про це він заявив в своєму відеозверненні, передають Українські Новини.

"Я, як і багато киян, не задоволений тим, як розвивається наше славне місто. Тому що воно йде не туди і під управлінням не тих людей... Я не випадково вибрав саме для цієї розмови Шулявський міст... Незручна конструкція, з якої не з'їхати, заїхати на яку нормально не можливо, яка коштувала нам, киянам, 1,7 млрд гривень. У Китаї за такі гроші будують 5 мостів", - сказав він.

Дубінський для запису відеозвернення вибрав Шулявську вулицю, а також Хрещатик.

"У Києві багато головних і великих проблем, про які можна говорити нескінченно, але головна проблема ось тут, за моєю спиною: Київська міськрада, Київська міськадміністрація, Київський мер. Саме вони перетворюють наше місто з міста каштанів у місто туй. Прийняв для себе рішення взяти участь у праймеріз, який оголосив Президент Володимир Зеленський, щоб відібрати кращого кандидата від партії "Слуга народу", - додав він.

Як повідомляли Українські Новини, у вересні минулого року Кличко вирішив балотуватися на наступних виборах мера Києва, які мають відбутися в жовтні 2020 року.