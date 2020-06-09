Верещук зібралася брати участь в праймеріз на висунення кандидата в мери столиці

В той час, як голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія допускає висунення від партії "Слуга народу" в кандидати на пост мера Києва жінки, депутатка Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук заявляє про намір брати участь в праймеріз на висунення кандидата в мери Києва, участь в якому можуть брати тільки члени партії.

Про це депутатка повідомила журналістам, передають Українські Новини.

"Готую (свою програму)... Я чекаю час, дату і місце, коли будуть оголошені праймеріз, і готова в них брати участь", - сказала вона.

Також Верещук зазначила, що вважає правильним законодавчо врегулювати поділ повноважень мера столиці і голови Київської міської державної адміністрації (КМДА), а також готова працювати над комфортом міста.

Депутат наголосила, що є прихильником місцевого самоврядування та "апологетом децентралізації".

Як повідомляли Українські Новини, Олександр Качура заявив, що братиме участь в праймеріз на кандидата в мери Києва.

Дубінський також братиме участь в праймеріз на висунення кандидата в мери Києва. Тим часом в Офісі Зеленського допустили участь головного санлікаря Ляшка у виборах мера Києва.