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09 червня 2020, вівторок, 16:24 5
Вибори 2020-06-09T17:15:02+03:00
Українські Новини
Верещук зібралася брати участь в праймеріз на висунення кандидата в мери столиці

Верещук зібралася брати участь в праймеріз на висунення кандидата в мери столиці

Кира Молчанова
Слуга народу, Праймеріз, Ірина Верещук, Вибори мера Києва
Ірина Верещук. Фото: Facebook/ Ірина Верещук
Ірина Верещук. Фото: Facebook/ Ірина Верещук

В той час, як голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія допускає висунення від партії "Слуга народу" в кандидати на пост мера Києва жінки, депутатка Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук заявляє про намір брати участь в праймеріз на висунення кандидата в мери Києва, участь в якому можуть брати тільки члени партії.

Про це депутатка повідомила журналістам, передають Українські Новини.

"Готую (свою програму)... Я чекаю час, дату і місце, коли будуть оголошені праймеріз, і готова в них брати участь", - сказала вона.

Також Верещук зазначила, що вважає правильним законодавчо врегулювати поділ повноважень мера столиці і голови Київської міської державної адміністрації (КМДА), а також готова працювати над комфортом міста.

Депутат наголосила, що є прихильником місцевого самоврядування та "апологетом децентралізації".

Як повідомляли Українські Новини, Олександр Качура заявив, що братиме участь в праймеріз на кандидата в мери Києва.

Дубінський також братиме участь в праймеріз на висунення кандидата в мери Києва. Тим часом в Офісі Зеленського допустили участь головного санлікаря Ляшка у виборах мера Києва.

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