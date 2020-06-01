Качура буде брати участь в праймеріз на висунення кандидата в мери Києва

Депутат Верховної Ради Олександр Качура (фракція "Слуга народу") буде брати участь в публічному внутрішньопартійний праймеріз на висунення кандидата в мери Києва, раніше про це заявив ще один депутат від "Слуги народу" Олександр Ткаченко.

Про це він повідомив Українським Новинам.

"Так, буду брати участь в праймеріз. Виберуть найсильнішого кандидата", - сказав він.

На уточнююче питання депутат підтвердив, що братиме участь в праймеріз на висунення кандидата конкретно в мери столиці.

Раніше Качура у своєму Telegram-каналі до дня Києва виклав відеопривітання для киян.

Схожі відеопривітання опублікували також мер столиці Віталій Кличко і заявили про намір брати участь у внутріпартійних праймеріз від "Слуги народу" депутати Верховної Ради Олександр Дубинський і Олександр Ткаченко.

Як повідомляли Українські Новини, депутат Ради Дубінський ("Слуга народу") братиме участь в праймеріз на висунення кандидата в мери Києва.

У вересні минулого року Кличко вирішив балотуватися на наступних виборах мера Києва, які мають відбутися в жовтні 2020 року.