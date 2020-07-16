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16 липня 2020, четвер, 18:22 6
Політика 2020-07-16T19:15:02+03:00
Українські Новини
Синоптики попередили про сильні зливи на Закарпатті: можливі затоплення

Синоптики попередили про сильні зливи на Закарпатті: можливі затоплення

Ольга Фандорина
Паводок, Підтоплення, Аномальні зливи, Зливи, Затоплення, Сильні дощі, Паводок на Закарпатті
Паводок на Закарпатті. Фото:
Паводок на Закарпатті. Фото:

Синоптики оголосили штормове попередження у Закарпатській області, в регіоні можливі підтоплення через сильні зливи. Згідно з даними синоптиків, зливи очікуються в Ужгороді і на більшій частині Закарпатської області.

Про це повідомили в пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними ДСНС, на Закарпатті очікуються сильні зливи в ніч з 16 на 17 липня. У зв'язку з цим можливе підвищення рівнів води.

"В місцях проходження сильних злив можливе швидкоплинне підвищення рівнів води на малих водотоках на 0.3-0.8 м, формування значного місцевого і схильного стоку з підтопленням знижених місць, особливо в населених пунктах, освіта локальних селів і активізація зсуву", — повідомили рятувальники.

Як повідомляли Українські Новини, синоптик дав детальний прогноз на все літо в Україні. Більшу частину серпня стоятиме справжня літня спека. За розрахунком Горбаня, з 7 по 18 серпня температура повітря становитиме близько 30-33 градусів.

У Карпатах знову очікуються дощі з 18 липня, при цьому середня температура повітря по Україні 16-17 липня прогнозується +23...+25 градусів.Крім того, підвищена вологість повітря і ґрунту вплине на врожай зернових.

Тим часом Україну чекають природні катаклізми через аномальну спеку: синоптики дали лякаючий прогноз.

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