Україну чекають природні катаклізми через аномальну спеку: синоптики дали прогноз

Синоптики стверджують, що різкі й контрастні зміни погоди стануть в Україні нормою, в той час, як синоптики прогнозували аномальну спеку з тропічними дощами і посухою в липні. Більше того, вони будуть тільки посилюватися через географічне розташування країни.

Зміни клімату дійсно вплинули на кількість та інтенсивність опадів, які в майбутньому будуть тільки посилюватися, пише "Обозреватель".

Потужні кліматичні зміни

Збільшення кількості опадів в Україні спостерігається протягом останніх десятиліть, що пов'язано з інтенсивністю конвекції. До цього призводить підвищення температури в помірних широтах, де досить багато вологи, пояснила в коментарі виданню завідувач відділом прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух.

"Завдяки цьому хмари утворюються потужніші, з великою кількістю опадів. Швидкість потоків повітря зростає, через це утворюються шквали. Частіше почав випадатиме град, фіксуються випадки, коли його розмір, як у волоського горіха", – каже метеоролог.

Як виявилося, середнє підвищення температури в Україні відбувається швидше, ніж у Європі, а кліматичні зміни в останні роки у нас потужніші. Тому, як каже Балабух, поява та інтенсивність гроз, злив, шквалів та смерчів збільшується.

"Підвищення середньої температури повітря за рік у нас значно перевищує темпи зростання глобальної температури по всьому європейському континенту, вона буде підвищуватися і надалі. І це буде впливати на посилення метеорологічних процесів", – прогнозує вона.

І при цьому погодні експерти бачать не тільки тенденцію до збільшення інтенсивності опадів, але і до тривалості періодів без дощів.

Синоптики Харківського регіонального центру з гідрометеорології розповіли виданню, що в регіонах може спостерігатися різна інтенсивність: десь заливає, десь засуха. "На західній Україні свої погодні умови, там опади призвели до повеней у Карпатському регіоні. Вони відрізняються від східного регіону. Зараз тут місцями заливає, але для цього часу року це нормально", – зазначили вони.

Кілька років тому в Укргідрометцентрі з'явився новий індикатор визначення погодних явищ.

"Існує три типи загрозливих явищ, небезпечне метеорологічне явище і стихійне явище другого або третього порядку. Ще кілька років тому третього порядку, найнебезпечнішого, у нас не було, його ввели два роки тому. Це більш потужні, крайні критерії, які раніше не спостерігалися в погоді. Однак на сході такі явища поки проявляються не часто", – пояснили синоптики.

Україну буде заливати

Інтенсивні опади будуть спостерігатися по всій Україні, але Карпатський регіон є найбільш небезпечним, оскільки там випадає найбільше опадів по країні.

"Саме тут розвиваються потужні конвективні хмари, тож не даремно цей регіон, особливо високогірний, називають "смугою гроз". Але якщо ми говоримо про можливі підтопленнях і інтенсивних опадах, то вони будуть спостерігатися на всіх територіях", – говорить Балабух.

Ще одна особливість сильних локальних злив в тому, що спрогнозувати їх заздалегідь майже неможливо, отже, підготуватися до руйнівних наслідків негоди немає можливості.

"Дуже складно прогнозувати локальні опади: грози, град, шквали, сильні зливи. Ми можемо це побачити, коли починає утворюватися хмара і досягає певних розмірів, і ми вже бачимо, що з нього випаде. Тоді складаємо штормове попередження і оголошуємо", – сказали в харківському відділенні Укргідрометцентру.

Прогноз погоди в Україні на серпень-2020 від народного синоптика. Колаж: Сьогодні.

Нагадаємо, Укргідрометцентр прогнозує в липні спеку до +41 градуса в Харківській, Луганській, Херсонській та Одеській областях.

Також синоптик дав докладний прогноз на все літо в Україні.