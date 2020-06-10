Посушливе і спекотне. Синоптик дав докладний прогноз на все літо в Україні

Літо в 2020 році буде спекотним і посушливим, хоч і почалося з похолодання і навіть справжньої зимової погоди в Карпатах. У червні температура повітря підніметься до +34 градусів. Про це розповів народний синоптик Леонід Горбань в коментрарі Obozrevatel. Погода в червні Починаючи з 8 по 20 червня вдень буде на рівні 26-28 градусів, а з 21 червня до кінця місяця ще вище: близько 31-34 градусів. Також прогнозуються дощі. Опади можливі до 7 червня, потім у період з 10 по 13, з 17 по 19 та з 29 по 30. Погода в липні Липень за максимальними показниками буде дещо поступатися червню. З 5 по 11 липня температура повітря досягне 27-32 градусів. Потім протягом 4 днів – з 12 по 15 – буде невелике зниження температури. Зате в період з 16 по 23 липня повернеться літня спека – 28-30 градусів. До кінця місяця денна температура повітря триматиметься на рівні 24-26 градусів. За даними синоптика, липень буде достатньо сухим. Дощі пройдуть з 2 по 4 липня, потім буде велика перерва, яка супроводжуватиметься сильною спекою, яка закінчиться 20 липня. Дощі очікуються 20-21, 25-26 і 29-30 липня. Погода в серпні Більшу частину серпня буде стояти справжня літня спека. За розрахунком Горбаня, з 7 по 18 серпня температура повітря становитиме близько 30-33 градусів. Потім почнеться різке зниження температури. До 24-25 серпня – до 20-22 градусів. Дощі будуть хоч і частими, але дуже мізерними. За місяць випаде не більш як 15-22 міліметрів – це практично нічого. Опади очікуються у період з 2 по 6 серпня, потім 18-19 і 24-25. Прогноз погоди на осінь-2020 "Щодо прогнозу на осінь, тут треба почекати і подивитися, що покаже сонце. Багато чого буде залежати від того, як воно вийде з періоду мінімуму активності", - розповів синоптик. Як повідомляли Українські Новини, раніше синоптики дали прогноз погоди для всіх регіонів України до кінця тижня. Також в Києві у середу, 10 червня, без опадів, невелика хмарність, вітер південно-східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +17...+19 градусів, вдень +30...+32 градуси.