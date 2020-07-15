В Карпатах знову очікуються дощі, - прогноз Гідрометцентру

Відділ агрометеорології Українського гідрометеорологічного центру заявляє, що в Карпатах середня температура повітря по Україні 16-17 липня прогнозується +23...+25 градусів, крім того знову очікуються дощі з 18 липня в той час, як синоптики очікують катаклізми в Україні через аномальну спеку.

Про це Українським Новинам повідомила начальник відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко.

"На 18 число формується висотний циклон і там (в Карпатах) можливі дощі тривалі і значні, але поки такої кількості дощів, які призвели до повеней, не прогнозується", - сказала вона.

Адаменко зазначила, що найближчим часом погода буде стабільною і не жаркою, очікується перерву в опадах 18-19 липня по всій території України, однак в інший час можливі опади.

Зокрема 15-16 липня опади прогнозуються на північному сході - у Сумській і харківській областях.

При цьому, за словами Адаменко, 16-17 липня, Україна буде перебувати в комфортному температурному режимі - +23...+25 градусів, на Півдні температура повітря 18-19 липня може досягти +30...+32 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, синоптик дав докладний прогноз на все літо в Україні.

Також 14 липня прогнозували сильне похолодання і град.