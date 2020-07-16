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16 липня 2020, четвер, 14:01 9
Фінанси 2020-07-16T16:00:03+03:00
Українські Новини
У 1 півріччі місцеві бюджети збільшили доходи на 2,1%

У 1 півріччі місцеві бюджети збільшили доходи на 2,1%

Оксана Соболь
Бюджет, Місцеві бюджети, доходи в місцеві бюджети
Доходи. Фото: Телеграф
Доходи. Фото: Телеграф

У січні-червні поточного 2020 року доходи місцевих бюджетів зросли на 2,1%, або на 2,729 млрд гривень до 131,537 млрд гривень порівняно з аналогічним періодом 2019 року .

Про це йдеться в повідомленні прессулжби Міністерства фінансів, передають Українські Новини.

Водночас надходження від податку на доходи фізичних осіб становили 81,003 млрд гривень, що на 5,0% більше порівняно з 1-м півріччям 2019 року.

Надходження від єдиного податку зросли на 9,6% до 17,712 млрд гривень, від плати за землю - знизилися на 14,5% до 13,316 млрд гривень.

Доходи від податку на нерухомість зросли на 7,7% до 2,271 млрд гривень.

У червні поточного року порівняно з червнем 2019 року доходи місцевих бюджетів зросли на 5% до 21,850 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, парламент призначив місцеві вибори на 25 жовтня.

Чернишов прогнозує завершення децентралізації в 2021 році.

В 2019 році місцевих бюджетів зросли на 17,6%.

У січні Президент Володимир Зеленський вирішив відкликати зареєстрований ним у Верховній Раді законопроєкт №2598 про внесення змін до Конституції в частині децентралізації влади.

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