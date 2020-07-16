У 1 півріччі місцеві бюджети збільшили доходи на 2,1%

У січні-червні поточного 2020 року доходи місцевих бюджетів зросли на 2,1%, або на 2,729 млрд гривень до 131,537 млрд гривень порівняно з аналогічним періодом 2019 року . Про це йдеться в повідомленні прессулжби Міністерства фінансів, передають Українські Новини. Водночас надходження від податку на доходи фізичних осіб становили 81,003 млрд гривень, що на 5,0% більше порівняно з 1-м півріччям 2019 року. Надходження від єдиного податку зросли на 9,6% до 17,712 млрд гривень, від плати за землю - знизилися на 14,5% до 13,316 млрд гривень. Доходи від податку на нерухомість зросли на 7,7% до 2,271 млрд гривень. У червні поточного року порівняно з червнем 2019 року доходи місцевих бюджетів зросли на 5% до 21,850 млрд гривень. Як повідомляли Українські Новини, парламент призначив місцеві вибори на 25 жовтня. Чернишов прогнозує завершення децентралізації в 2021 році. В 2019 році місцевих бюджетів зросли на 17,6%. У січні Президент Володимир Зеленський вирішив відкликати зареєстрований ним у Верховній Раді законопроєкт №2598 про внесення змін до Конституції в частині децентралізації влади.