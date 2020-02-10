У 2019 місцеві бюджети збільшилися на 17,6%

В 2019 році порівняно з 2018 роком доходи місцевих бюджетів зросли на 17,6%, або на 41,086 млрд гривень до 275,016 млрд гривень.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів, передають Українські Новини.

При цьому надходження від податку на доходи фізичних осіб склали 165,431 млрд гривень, що на 19,8% млрд гривень більше порівняно з 2018 роком.

Надходження від єдиного податку зросли на 19,3% до 35,192 млрд гривень, від плати за землю - на 20,2% до 32,835 млрд гривень.

Доходи від податку на нерухомість зросли на 34,3% до 4,883 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, наприкінці минулого року Зеленський представив зміни в Конституцію в частині децентралізації.

Після критики законопроекту Президент відкликав його з Верховної Ради.

Очікується, що реформа місцевого самоврядування завершиться вже у поточному році.