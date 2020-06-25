Децентралізація буде завершена в 2021 році, - Чернишов

В той час, як Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді створити 129 укрупнених районів замість 490 нинішніх, міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов заявив, що розраховує на завершення децентралізації в 2021 році.

Про це він повідомив в інтерв'ю Українським Новинам.

"Ми плануємо остаточно завершити децентралізацію в 2021 році. Разом з тим ми плануємо створити відповідні умови для проведення місцевих виборів у жовтні, вже маючи новий адміністративно-територіальний устрій. Одне одному не заважає", - сказав міністр.

Він зазначив, що уряд працював над тим, щоб остаточна конфігурація одиниць адміністративно-територіального устрою була компромісною.

"Звичайно, остаточна конфігурація не завжди задовольняє всіх", - прокоментував Чернишов.

За його словами, після завершення реформи адміністративно-територіального устрою всі повноваження, які можна передати територіальним громадам, будуть передані їм.

"Район імплементує держава з обласного на свій рівень. Він виконує державну функцію. Наприклад, у разі епідемії будуть працювати обласні та районні комісії з питань техніко-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Є розподіл бюджету, питання безпеки і оборони, соціальні та медичні питання", - прокоментував міністр питання про повноваження районів після завершення децентралізації.

Як повідомляли Українські Новини, президент Володимир Зеленський пропонував Верховній Раді ліквідувати місцеві державні адміністрації та ввести інститут префектів до березня 2021 року,

Також уряд затвердив території 1 470 теробщин в 24 областях.

Водночас в січні президент Володимир Зеленський вирішив відкликати зареєстрований ним у Верховній Раді законопроєкт №2598 про внесення змін до Конституції в частині децентралізації влади.