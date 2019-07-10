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10 липня 2019, середа, 14:18 9
Фінанси 2019-07-10T16:15:02+03:00
Українські Новини
У 1 півріччі місцеві бюджети зросли на 19,6%

У 1 півріччі місцеві бюджети зросли на 19,6%

Віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко констатує, що в січні-червні порівняно з аналогічним періодом 2018 року доходи місцевих бюджетів зросли на 19,6%, або на 21,1 млрд гривень до 128,8 млрд гривень.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

При цьому надходження від податку на доходи фізичних осіб склали 77,2 млрд гривень, що на 22,0% більше порівняно з січнем-червнем минулого року.

Надходження від єдиного податку зросли на 22,8% до 16,2 млрд гривень, від плати за землю - на 23,4% до 15,6 млрд гривень.

Доходи від податку на нерухомість зросли на 32,3% до 2,1 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, у 2019 році відкриються 340 проектів, які фінансуються за рахунок Фонду регіонального розвитку.

За 4 місяці доходи місцевих бюджетів зросли на 21,6%.

Тим часом в Україні з'явиться Всеукраїнський громадський бюджет.

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