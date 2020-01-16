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  • Зеленський вирішив відкликати з Ради проект змін до Конституції щодо децентралізації
16 січня 2020, четвер, 12:46 26
Політика 2020-01-16T12:48:03+02:00
Українські Новини
Зеленський вирішив відкликати з Ради проект змін до Конституції щодо децентралізації

Зеленський вирішив відкликати з Ради проект змін до Конституції щодо децентралізації

Валерия Драгомирова
Рада 9 скликання, Володимир Зеленський, Конституція, Децентралізація
Зеленський. Фото: Офіс Президента
Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський вирішив відкликати зареєстрований ним у Верховній Раді законопроект №2598 про внесення змін до Конституції в частині децентралізації влади.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

"Президент України Володимир Зеленський зустрівся із заступниками голови фракції політичної партії "Слуга народу", яка становить парламентську більшість у Верховній Раді. На зустрічі обговорювалися питання, пов'язані із завершальним етапом реформи децентралізації... За результатами зустрічі глава держави вирішив відкликати поданий ним раніше проект закону "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)" (реєстраційний номер 2598) та направити його на доопрацювання", - сказано в ньому.

На зустрічі учасники відзначили консенсус щодо стратегічних завдань реформи, однак висловили спільну думку, що внесення змін до Конституції вимагає детального обговорення і консультацій з представниками всіх сторін.

Як повідомляли Українські Новини, Канада і Німеччина розкритикували проект змін в Конституцію в частині децентралізації і закликали Раду погодити законопроект з Європейською хартією місцевого самоврядування.

Канада вважає, що чинна редакція проекту обмежує демократичні процеси, а Німеччина - що законопроект не відповідає вимозі зміцнення прав громад.

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