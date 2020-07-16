"Слуга народу" хоче сьогодні оголосити кандидата в мери Києва. На засідання може прийти Зеленський

Провести праймеріз на висунення кандидата в мери Києва і оголосити кандидата фракція у Верховній Раді "Слуга народу" має намір у четвер, 16 липня.

Про це сказала журналістам заступник голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Євгенія Кравчук , передають Українські Новини.

"Так, дійсно сьогодні буде засідання фракції увечері й дійсно будуть виносити питання праймеріз... ймовірно, що саме сьогодні з'явитися вже узгоджений кандидат", - сказав вона.

Кравчук зазначила, що праймеріз пройдуть у форматі представлення програм і відповідей на питання, а на засіданні може бути присутнім президент Володимир Зеленський.

Вона повідомила, що раніше зборів фракції з праймеріз не відбувалося.

Як повідомляли Українські Новини, згідно з даними соцопитування, кияни вважають, що Зеленському слід виступити на боці Кличка на виборах мера.

Тим часом Віталій Кличко має намір балотуватися в мери Києва від партії "Удар".

Раніше депутат Верховної Ради Олександр Дубинський (фракція "Слуга народу") заявив, що буде брати участь в публічному внутрішньопартійному праймеризі на висунення кандидата в мери Києва.

Також повідомлялося, що у праймеріз "Слуги народу" на висунення кандидата в мери Києва братимуть участь не тільки члени партії.