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22 червня 2020, понеділок, 14:02 7
Вибори 2020-06-22T15:30:03+03:00
Українські Новини
Віталій Кличко має намір балотуватися в мери Києва від партії "Удар"

Віталій Кличко має намір балотуватися в мери Києва від партії "Удар"

Ирина Николенко
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Віталій Кличко. Фото: КМДА
Віталій Кличко. Фото: КМДА

Голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко на місцевих виборах, які мають пройти 15 липня, збирається балотуватися в мери Києва від політичної партії "Удар". Про це Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Я багато років є лідером політичної сили "Удар", яка завжди боролася і відстоювала демократичні, європейські цінності. Буду висуватися в мери від своєї політичної сили, а також поведу команду на місцеві вибори, зокрема, в Київраду", – сказав він.

Кличко зазначив, що його команда, зваживши можливі варіанти співробітництва, прийняла рішення йти окремо своєю політичною силою.

Як повідомляли Українські Новини, таку заяву Вітай Кличко робив й раніше, відмовляючись висуватися на посаду мера Києва від партії "Євросолідарність", надаючи перевагу "Удару", лідером якої він є.

Крім того, ексдепутат Верховної Ради від партії "Опозиційний блок" Михайло Добкін планує балотуватися в мери Києва.

Тим часом до кінця липня мають бути відомими результати праймеріз для висунення кандидата в мери Києва від партії "Слуга народу".

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