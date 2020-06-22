Віталій Кличко має намір балотуватися в мери Києва від партії "Удар"

Голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко на місцевих виборах, які мають пройти 15 липня, збирається балотуватися в мери Києва від політичної партії "Удар". Про це Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Я багато років є лідером політичної сили "Удар", яка завжди боролася і відстоювала демократичні, європейські цінності. Буду висуватися в мери від своєї політичної сили, а також поведу команду на місцеві вибори, зокрема, в Київраду", – сказав він.

Кличко зазначив, що його команда, зваживши можливі варіанти співробітництва, прийняла рішення йти окремо своєю політичною силою.

Як повідомляли Українські Новини, таку заяву Вітай Кличко робив й раніше, відмовляючись висуватися на посаду мера Києва від партії "Євросолідарність", надаючи перевагу "Удару", лідером якої він є.

Крім того, ексдепутат Верховної Ради від партії "Опозиційний блок" Михайло Добкін планує балотуватися в мери Києва.

Тим часом до кінця липня мають бути відомими результати праймеріз для висунення кандидата в мери Києва від партії "Слуга народу".