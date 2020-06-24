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  • Кияни вважають, що Зеленському слід виступити на боці Кличка на виборах мера, – соцопитування
24 червня 2020, середа, 11:44 398
Політика 2020-06-24T12:00:01+03:00
Українські Новини
Кияни вважають, що Зеленському слід виступити на боці Кличка на виборах мера, – соцопитування

Кияни вважають, що Зеленському слід виступити на боці Кличка на виборах мера, – соцопитування

Елизавета Кесельман
Віталій Кличко, Володимир Зеленський, вибори мера
Володимир Зеленський. Скріншот відео ОПУ
Володимир Зеленський. Скріншот відео ОПУ

Президент України Володимир Зеленський на виборах мера столиці має підтримати Віталія Кличка. За даними червневого опитування ВГО "Передові правові ініціативи" так вважає 33,01% киян. На другому місці за президентської підтримки на посаду мера опинився народний депутат, кандидат від партії "Слуга народу" Микола Тищенко - 22,55%.

Червневе опитування ВГО "Передові правові ініціативи" демонструє збереження жителями Києва своїх уподобань - за чинного міського голову Києва Кличка готові проголосувати 35,03%, за народного депутата, кандидата від партії "Слуга народу" Миколу Тищенка – 18,83% киян. Таким чином Віталій Кличко і Микола Тищенко зберегли лідерські позиції в опитуванні виборців.

Результати даних соціології показують, що на третьому місці Олексій Гончаренко від "Європейської солідарності" - 8,05%, на четвертому - самовисуванець Андрій Пальчевський - 6,53%, замикає п'ятірку лідерів електоральних симпатій Нестор Віталій, кандидат від ВО "Батьківщина" - 6%. Інші кандидати набирають менше 5%.

У разі, якщо кандидатом від "Слуги народу" буде визначений Віктор Ляшко, то він набирає тільки 5,83% голосів. Також при такому сценарії зростає підтримка діючого мера Києва Віталія Кличка, за якого готові проголосувати 38,41% виборців.

Раніше голова фракції "Слуги народу" у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що партія має намір оголосити список кандидатів, які будуть представляти пропрезидентську політичну силу на виборах мерів.

"Є міста, де у нинішніх мерів досить міцні рейтинги. Умовний ноунейм не може з ними змагатися апріорі. Відповідно, має бути людина з рейтингом – без рейтингу людини немає сенсу відправляти, це буде свідоме поразку. Тому ми до кінця травня отримаємо заміри – і після цього публічно оголосимо, хто ж кандидати від нашої партії", – зазначив він.

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