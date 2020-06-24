Кияни вважають, що Зеленському слід виступити на боці Кличка на виборах мера, – соцопитування

Президент України Володимир Зеленський на виборах мера столиці має підтримати Віталія Кличка. За даними червневого опитування ВГО "Передові правові ініціативи" так вважає 33,01% киян. На другому місці за президентської підтримки на посаду мера опинився народний депутат, кандидат від партії "Слуга народу" Микола Тищенко - 22,55%.

Червневе опитування ВГО "Передові правові ініціативи" демонструє збереження жителями Києва своїх уподобань - за чинного міського голову Києва Кличка готові проголосувати 35,03%, за народного депутата, кандидата від партії "Слуга народу" Миколу Тищенка – 18,83% киян. Таким чином Віталій Кличко і Микола Тищенко зберегли лідерські позиції в опитуванні виборців.

Результати даних соціології показують, що на третьому місці Олексій Гончаренко від "Європейської солідарності" - 8,05%, на четвертому - самовисуванець Андрій Пальчевський - 6,53%, замикає п'ятірку лідерів електоральних симпатій Нестор Віталій, кандидат від ВО "Батьківщина" - 6%. Інші кандидати набирають менше 5%.

У разі, якщо кандидатом від "Слуги народу" буде визначений Віктор Ляшко, то він набирає тільки 5,83% голосів. Також при такому сценарії зростає підтримка діючого мера Києва Віталія Кличка, за якого готові проголосувати 38,41% виборців.

Раніше голова фракції "Слуги народу" у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що партія має намір оголосити список кандидатів, які будуть представляти пропрезидентську політичну силу на виборах мерів.

"Є міста, де у нинішніх мерів досить міцні рейтинги. Умовний ноунейм не може з ними змагатися апріорі. Відповідно, має бути людина з рейтингом – без рейтингу людини немає сенсу відправляти, це буде свідоме поразку. Тому ми до кінця травня отримаємо заміри – і після цього публічно оголосимо, хто ж кандидати від нашої партії", – зазначив він.