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03 липня 2020, пʼятниця, 16:59 13
Верховна Рада і партії 2020-07-03T18:45:02+03:00
Українські Новини
Рада звільнила голову АМКУ Терентьєва

Рада звільнила голову АМКУ Терентьєва

Елена Новикова
АМКУ, Верховна Рада, Антимонопольний комітет України, Юрій Терентьєв, засідання Верховної Ради
Юрій Терентьєв. Фото: unian.net
Юрій Терентьєв. Фото: unian.net

Верховна Рада звільнила голову Антимонопольного комітету (АМКУ) Юрія Терентьєва, який раніше передумав відкликати заяву про звільнення.

За прийняття відповідного проекту постанови № 3784 проголосували 226 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Терентьєва призначили головою Антимонопольного комітету в травні 2015 року.

З квітня 2012 року до призначення в АМКУ він обіймав посаду заступника генерального юрисконсульта гірничо-металургійного комбінату "Арселор Міттал Кривий Ріг" (Дніпропетровська область).

З 2002 по 2012 рік Терентьєв працював в компанії "Metro Cash Carry Україна" на різних посадах, у 2000-2002 роках був радником з правових питань ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" (Кременчуцька тютюнова фабрика, Полтавська область), а в 1997-2000 роках керував правовим забезпеченням діяльності фармацевтичної компанії "Брістол-Майєрс Сквібб Україна".

Як повідомляли Українські Новини, ввечері 1 липня низка ЗМІ повідомили з посиланням на неназвані джерела, що Президент України Володимир Зеленський на нараді в Офісі Президента змусив Терентьєва написати заяву про відставку.

При цьому 2 липня Терентьєв заявив, що відкликав свою заяву про відставку.

А Комітет з економічної політики рекомендував Раді звільнити голову АМКУ Терентьєва.

За висновком юристів Верховної Ради, розгляд питання про звільнення Терентьєва був неможливо при наявності заяви про відкликання заяви про відставку.

Терентьєв також просив не включати відкликання заяви до порядку денного засідання Верховної Ради, парламентських комітетів, однак заяву вже було зареєстровано в Раді.

Ймовірною причиною конфлікту між Зеленським і Терентьєвим є накладений АМКУ штраф у розмірі 6,5 млрд гривень на компанію "Тедіс", яка є монополістом на ринку тютюнових виробів.

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