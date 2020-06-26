Немає наших і чужих. Вкрав — сідай в тюрму, — Зеленський про затримання Балоня

Затримання голови Кіровоградської обласної державної адміністрації (ОДА) Андрія Балоня за хабар президент Володимир Зеленський назвав справедливим . Про це він сказав під час робочого візиту в Херсон, передають Українські Новини.

"Це справедливо. Немає наших і не наших. Вкрав - сідай (у в'язницю). От і все", - сказав він.

За його словами, Служба безпеки України повідомила йому кілька днів тому про те, що має докази порушень закону оточенням Балоня, однак конкретні прізвища він не став називати.

"Закон один для всіх. Тому як тільки я отримав цю інформацію, сказав, що звільню голову ОДА, а правоохоронні органи мають займатися усім іншим. Чим вони і займалися, і мені здається, ви все це бачили", - прокоментував президент.

Раніше перший заступник керівника Офісу президента Сергій Трофімов в контексті затримання Балоня заявив, що влада все бачить і нових чиновників, які "продовжують жити по-старому" очікують посадки.

Як повідомляли Українські Новини, у жовтні минулого року Кабінет Міністрів схвалив призначення головою Луганської обласної державної адміністрації Сергія Гайдая, Чернігівської - Андрія Прокопенка, Кіровоградської - Андрія Балоня.

До цього призначення він обіймав посаду заступника голови Херсонської ОДА з гуманітарних питань, фінансів та взаємодії з правоохоронними органами, а в 2003-2015 роках працював слідчим, очолював слідчі відділи Міністерства внутрішніх справ у Львівській, Житомирській та Полтавській областях.

Крім того, в квітні поточного року СБУ затримала першого заступника Володимира Кличка Миколи Поворозника за підозрою у вимаганні $125 тис. хабара від забудовника.