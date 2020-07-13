Суд відмовився змінити запобіжний захід кіровоградському ексгубернатору Балоню

Рішення нижчої інстанції про арешт колишнього голови Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрія Балоня, якого затримали за хабар у сумі близько 2 млн гривень, із заставою у розмірі 10 млн гривень Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила чинним.

Про це Українським Новинам повідомила речник суду Олеся Чемерис.

"(Рішення) без змін", - сказала вона.

Таким чином суд не задовольнив прохання захисту Балоня про зміну запобіжного заходу.

Раніше Балонь вніс заставу і вийшов з СІЗО.

Як повідомляли Українські Новини, 26 червня САП повідомила Балоню про підозру у вимаганні 1,8 млн гривень і просила суд заарештувати його з заставою 12 млн гривень. Також повідомлено про підозру його спільнику - чиновнику обладміністрації.

Раніше повідомлялося про те, що Антикорупційний суд призначив Андрія Балоню заставу 10 мільйонів гривень.Тим часом президент Володимир Зеленський назвав справедливим затримання голови Кіровоградської обласної державної адміністрації (ОДА) Андрія Балоня за хабар.